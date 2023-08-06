«شركة زين» تحقق أرباحًا ملموسة خلال العام الحالي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

سجلت شركة الاتصالات السعودية «زين» ارتفاعًا وأرباحًا بنسبة نمو قدرها 221 في المائة، أي ما يعادل687 مليون ريال.

الشركة أرجعت في تقارير أسباب النمو «نتيجة لزيادة إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي، التي بلغت 4.8 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 10 في المائة مقارنة بإيرادات النصف الأول من العام الماضي» وفق بياناتها.

وأضافت الشركة: «بلغ إجمالي الربح 233 مليون ريال في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع الثاني من عام 2022، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع في صافي الإيرادات إلى 2.39 مليار ريال بزيادة نسبتها 8.43 في المائة في إيرادات الربع الثاني من عام 2022»

وفي وقتٍ سابق.. تربعت السعودية على المرتبة 17 عالمياً من أصل 64 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم.

مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، أوضح ان المملكة السعودية أصبحت من البلدان الـ 20 الأولى لأول مرة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية

موضحًا في أحدث تقاريره أن المملكة السعودية تقدمت 7 مراتب في نسخة عام 2023، مدعومةً بالأداء الاقتصادي والمالي القوي في العام المنصرم، وتحسن تشريعات الأعمال، وفق التقرير.

وأشار مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، أن المملكة تفوقت على كوريا الجنوبية، وألمانيا، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا، والهند، والمملكة المتحدة، والصين.