زيلينسكي يطلق جولة جديدة «لعمليات التطهير»

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أطلق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، جولة جديدة «لعمليات التطهير» للأفراد كجزء من مبادرة ما سماه بمكافحة الفساد، على حد وصفه.

وقال زيلينسكي، في تصريحات صحفية: «في الأسبوع المقبل، سنواصل التخلص من أولئك المرتبطين بعاداتهم وخططهم القديمة التي أضعفت أوكرانيا لعقود» وفق ما نقلته وكالة رويترز.

تجدر الإشارة إلى أم الضربات الجوية الروسية على أوكرانيا خلال شهر يوليو المنصرم، أسفزت عن تدمير محاصيل الحبوب التي تقدر بنحو 180 ألف طن متري.

وزارة الخارجية الأوكرانية؛ قالت إن روسيا شنت خلال تسع أيام من شهر يوليو الماضي ضربات جوية بعد انسحابها من اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود.

وفي وقتٍ سابق.. انسحب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.

من جهتها.. تعتزم تركيا تمديد اتفاق العبور الآمن لصادرات الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ قال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في إسطنبول؛ إن أنقرة تريد تمديد اتفاق العبور الآمن لصادرات الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود لثلاثة أشهر بدلاً من شهرين.

سبق ذلك؛ مباحثات مشتركة بين البلدين حول اتفاق الحبوب، إذ من المقرر أن ينتهي موعد اتفاق الشحن في 17 يوليو الجاري، وهو شريان حياة حيوي للصادرات الزراعية الأوكرانية التي شُحن منها ملايين الأطنان من الحبوب والسلع الأخرى خلال الأحد عشر شهراً الماضية.