رفقة حماد..المنفي يزور مواقع مشاريع اللجنة المدعومة من الحكومة في بنغازي

6 أغسطس، 2023 9:54 م
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أخبارليبيا24

أجرى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رفقة رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، زيارة تفقدية إلى مواقع مشاريع اللجنة المدعومة من الحكومة بمدينة بنغازي.

وشملت الزيارة بحضو رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي جامعة بنغازي، والمدينة الرياضية، وجسري الهواري وطريق المطار.

كما تضمنت الزيارة بعض المناطق السكنية التي تجري بها الصيانة، وذلك للاطلاع على أعمال الصيانة والمشاريع الجاري تنفيذها.

وأثنى المنفي على المجهودات المبذولة من قبل رئيس الحكومة الليبية ورئيس لجنة الإعمار والاستقرار ودور الشركات المُنفذة لأعمال الاعمار والصيانة، مؤكداً على ضرورة الاستمرار على نفس وتيرة العمل.

6 أغسطس، 2023 9:54 م
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