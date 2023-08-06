رغم تحذيرات الحكومة بعدم السباحة.. مصرع شاب غرقًا جراء إنقاذه شابان في طرابلس

أخبار ليبيا 24

لقي شاب مصرعه أثناء إنقاذ شابان غرقا في أحد مصائف أسبان في تاجوراء شرقي العاصمة طرابلس.

وتلقى الإنقاذ البحري تاجوراء بلاغاً صباح اليوم السبت عن واقعة الغرق، وفوزاً خرجت فرقة الإنقاذ تاجوراء لعين المكان وقد تم انقاد الشابين، محمد جمال العريبي (24 عاماً) من سكان تاجوراء، ومصطفى شعبان المصراتي (37 عاماً) من سكان بئر الأسطى ميلاد، وغرق الشاب محمد الغناي من سكان تاجوراء الذي جاء ليساعد في عملية إنقاذ الشابين الغريقين تم إنقاذ الشابين وهو توفاهُ الأجل.

وتنبه وحدة الإنقاذ البحري المواطنين إلى أن حالة البحر غدا الأحد غير صالحة للسباحة لوجود تيارات ساحبة، محذرة من أن مخالفة ذلك سيعرض حياة المصطافين للخطر.

كما دعت وزارة الداخلية، المواطنين المصطافين على شواطئ البحر عدم السباحة غداً الأحد، على طول الساحل الليبي نظراً لقوة الرياح ووصول موج البحر إلى 3 أمتار.