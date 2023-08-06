رئاسة مجلس الدولة بين المشري وتكالة في جولة الإعادة

أخبار ليبيا 24

أسفرت نتائج انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة، عن إجراء جولة ثانية بين المرشحين خالد المشري ومحمد تكالة، لعدم حصول أي منهما على 66 صوتا، وهي الحد الأدنى من الأصوات للفوز بالانتخابات التي جرت اليوم الأحد.

وقد حصل المشري على 49 صوتا من بين 129 عضوا حضروا التصويت؛ ليتفوق على منافسيه نعيمة الحامي التي حصلت على 4 أصوات، وناجي مختار الذي حصل على 36 صوتا، ومحمد تكالة الذي صوّت له 39 عضوا، بينما جاءت ورقتان بيضاوين.

وجرى فرز الأصوات بحضور مندوب عن كل مرشح.

وفي أغسطس من العام الماضي، أعاد مجلس الدولة انتخاب المشري رئيسا بتأييد 65 صوتا مقابل 50 صوتوا لمنافسه العجيلي أبو سديل.

ووفقا للائحة الداخلية التي تنظم عمل المجلس الأعلى للدولة يجري انتخاب مكتب رئاسة كل عام، مكوّن من رئيس، ونائب أول يمثّل الجنوب، ونائب ثان يمثّل الشرق، بينما يكون الرئيس ومقرّر المجلس من الغرب.

ومنذ تأسيسه في ديسمبر 2015، ترأس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي دورتين متتاليتين، وفاز بعدهما خالد المشري برئاسة المجلس خمس دورات متتالية.