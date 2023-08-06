تبون: نرقض التدخل العسكري في النيجر بشكل «قاطع»

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رفض بلادهُ بشكل «قاطع» أي تدخل عسكري في النيجر.

تبون؛ وخلال مقابلة صحفية قال: «أي تدخل سيشعل منطقة الساحل» مضيفًا «نحن مستعدون لمد يد المساعدة للنيجر، والجزائر لن تستعمل القوة مع جيرانها» على حد قوله.

وفي سياقٍ منفصل، قال تبون، إن بلاده «لم يسبق في تاريخها أن كانت مصدر تهديد أو اعتداء لأحد».

وأضاف تبون خلال حديثه في ميدان الرمي والمناورات، بالجلفة، أن «اكتساب موجبات القوة والتحكم في عناصرها، يعد من أولوياتنا لحماية سيادتنا الوطنية، على حد تعبيره.

وشدّد تبون على أن بلاده «كانت ولا تزال قلعة سلم وأمان، لم يسبق في تاريخها أن كانت مصدر تهديد أو اعتداء، لأنها تجيد مبادئ حسن الجوار، والسعي إلى الأمن المشترك الذي ينبع من صميم تاريخنا السياسي والعسكري»

وتابع تبون قائلاً: «لا يخفى في عالم اليوم، أن اكتساب موجبات القوة والتحكم في عناصرها يعد من أولوياتنا لحماية سيادتنا الوطنية، أمام محاولات زرع الاضطرابات الأمنية في جوارنا، التي تتغذى من أجندات خارجية متضاربة، تسعى للاستحواذ على الموارد؛ خاصة الطاقة، على حساب أمن الشعوب في منطقتنا»، مؤكدًا على أن الأوضاع في المنطقة «تدعو الجيش الوطني الشعبي إلى الحرص على مواكبة التطورات الأمنية والعسكرية، وإلى السهر على الاستغلال الأمثل للإمكانات المادية والبشرية المسخرة حصرياً، للتأمين الشامل لحدودنا الوطنية، وحماية المواقع الاستراتيجية، والتصدي للهجرة غير الشرعية، وتهريب المخدرات والأسلحة والذخيرة» وفق قوله.