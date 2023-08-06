بعد سقوط المشري..قشوط: مؤسسات الدولة بالمنطقة الغربية أصبحت تحت سيطرة الدبيبة

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أكد الناشط والمدون محمد قشوط، أن كل مؤسسات الدولة وسلطاتها بالمنطقة الغربية أصبحت تحت سيطرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وقال قشوط في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”فعلياً أصبحت كل مؤسسات الدولة وسلطاتها بالمنطقة الغربية تحت سيطرة الدبيبة وعائلته”.

وتابع الناشط في تغريدته :”من يكابر على الاتراف في قدرتهم على تطويع وتركيع الجميع بسياسة المال وشراء الذمم عليه أن يراجع نفسه !”.

وأضاف قشوط :”الدبيبة سيبدأ مرحلة جديدة في السيطرة على مجلس النواب و المعركة القادمة بينه وبين عقيله صالح رغم أن الدبيبة خسر الجولة الأولى يوم حاول تمكن من جر أقرب المقربين من النواب لعقيلة لصالحه وذلك بسبب النفوذ المصري ودور مصر المحوري في عدم سقوط المؤسسات بالمنطقة الشرقية ضمن ملعوب كبير يقوده الفاسدين غربا و المراهقين شرقاً !!”.

وأكد الناشط :”عقيلة صالح ليس بشخصية سهلة كالمشري لكن لو لم يستفد الآن من نواب الغربية الذين يقف أغلبهم ضد الدبيبة فسيكون من الصعب عليه الصمود حتى يجد مجلس النواب هو الآخر قد دخل عش الدبيبات وللأسف هناك من يساعده في نطاق سيطرة القوات المسلحة ومعروفين للجميع إسماً وصفة”.