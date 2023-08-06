المنفي يدعو لتجنب كل ما من شأنه زعزعة الاستقرار في النيجر

أخبار ليبيا 24

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ظهر اليوم السبت، رسالة خطية من رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية “بولا أحمد تينيبو”، والذي قام بتسليمها مبعوثه الخاص “باباجانا كنقي بي”، الذي يقوم بجولةٍ شملت ليبيا والجزائر.

وقام المبعوث الخاص بتقديم شرح عن تطورات الموقف في ضوء قرارات المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا التي انعقدت في أبوجا في 30 يوليو الماضي.

وأبدى المنفي ترحيبه بهذه الخطوة التي تعزز روح التشاور بين البلدين الشقيقين وبقية الأشقاء في المنطقة وفي إفريقيا من أجل الحفاظ على الاستقرار والسلم والالتزام بعدم الاعتراف بالتغيير غير الدستوري لأنظمة الحكم المنتخبة.

ونوه رئيس المجلس الرئاسي لأهمية تظافر جهود دول جوار النيجر (ليبيا والجزائر وتشاد) مع أشقائهم في “إيكواس” للوصول بالأوضاع في النيجر إلى ما يحقق احترام الشرعية الدستورية وتجنب كل ما من شأنه زعزعة الاستقرار في النيجر وفي الإقليم.