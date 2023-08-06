المركزي المصري: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بنجو 71 مليون دولار

أخبار ليبيا 24 – متابعات

ارتفع الاحتياطي النقد الأجنبي في مصر بنحو 71 مليون دولار خلال يوليو الماضي ليسجل 34.879 مليار دولار بنهاية الشهر.

البنك المركزي المصري؛ أوضح في بياناتٍ حديثة أن الاحتياطي ازداد منذ بداية العام الجاري بنحو 900 مليون دولار، بعد أن أنهى عام 2022 عند 34.003 مليار دولار، وفقًا لأحدث نشرة له.

وفي وقتٍ سابق.. منح صندوق النقد العربي قرضًا لمصر بقيمة 616 مليون دولار؛ بُغية تحسين كفاءة القطاعات المالية والمصرفية.

بلومبيرغ نيوز؛ قالت إن القرض يسعى، لتحسين البنية التحتية لأنظمة الدفع والشمول المالي والإطار التنظيمي، في ذات الوقت الذي تنتظر فيه مصر مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهراً.

وفي الأثناء… بلغ معدل التضخم في مصر خلال شهر يونيو الماضي مستوياتٍ قياسي، بارتفاعٍ بلغ 3% على أساس شهري وارتفاع النسبة إلى 22.1% على أساس سنوي.

الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء، أكد ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 35.7% في يونيو من 32.7% في مايو، بزيادة قدرها 3%.، بينما ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 22.1% من 14.7% في يونيو 2022 إلى 36.8% لنفس الشهر من عام 2023.

من جهةٍ أخرى.. بلغ معدل التضخم السنوي في مصر 35.7% خلال يونيو، ليسجل بذلك أعلى مستوى على الإطلاق، وفقَ بيانات حكومية.

وفي سياقٍ منفصل…سجل العجز في الميزان التجاري المصري حوالي 1.96 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي.