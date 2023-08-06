المحجوب : انتخاب “تكالة” برئاسة الأعلى للدولة سار في جو ديمقراطي

أخبار ليبيا 24

أكدت عضو مجلس الدولة أمينة المحجوب أن تغيير رئاسة المجلس سيكون مجديا وسيختصر الطريق نحو تحقيق استقرار البلاد وإنجاز الانتخابات.

وقالت المحجوب – في تصريحات صحفية اليوم عقب جلسة التصويت لانتخاب رئيس مجلس الدولة الجديد – “إن العملية الانتخابية بالمجلس سارت في جو ديمقراطي دون تسجيل أي خروقات أو تصادمات”.

وأوضحت أن ترؤس “محمد تكالة” للمجلس سيغير مجرى الانسداد، لا سيما أنه رجل مؤسساتي ذو خبرة سياسية.

وذكرت عضو مجلس الدولة أن كثير من الأعضاء طالما آمنت بتغيير رئاسة المجلس وبخروج كل الأجسام السياسية الحالية، مشيرة إلى أن الانتخابات الحالية تعد نهاية للجنة 6+6 ونتائجها المطعون في أساس تشكيلها أصلا.

وأعربت المحجوب أنه لا بد لنا من البحث عن مخرج سليم وسبيل أسهل نحو إجراء الاستحقاقات الانتخابية.