الكوني: انتخاب رئاسة جديدة للمجلس الأعلى للدولة تمسك بمبدأ التداول السلمي على السلطة

أخبارليبيا24

اعتبر النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الأحد أن انتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس الأعلى للدولة تمسكًا بمبدأ التداول السلمي على السلطة.

وعبر الكوني خلال لقائه المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي عن أمله في قرب حسم مسألة القوانين الانتخابية لكي تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت.

واستعرض باتيلي، أمام النائب نتائج لقائاته الأخيرة، بالتواصل مع كافة الأطراف، والعمل مع دول الجوار لإعادة الاستقرار في النيجر، والسودان.

وعبر النائب بالرئاسي عن قلق المجلس من التغيير غير الدستوري الذي وقع في النيجر، مؤكدًا ضرورة تظافر جهود دول الجوار مع دول مجموعة إيكواس، من أجل تهدئة الأوضاع وضمان استقرار وسلام النيجر ودول المنطقة.

وبحث الكوني وباتيلي مستجدات العملية السياسية في ليبيا، كما استعرضا الوضع في النيجر والسودان، وتداعياتهما على ليبيا، ودول الجوار.