العمل والتأهيل تسجل “3309” حالة ازدواج وظيفي

أخبار ليبيا 24

كشفت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة تسجيل 3309 حالات ازدواج وظيفي، في الشركة العامة للكهرباء وشركة الخطوط الليبية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هناك 1933 حالة ازدواج وظيفي بين العاملين بالشركة العامة للكهرباء، بنسبة 4.4% من إجمالي موظفي الشركة، فيما تم الكشف عن 1286 حالة ازدواج وظيفي بين موظفي التضامن الاجتماعي، بنسبة 0.8% من إجماليهم.

وكانت عدد حالات الازدواج الوظيفي في شركة الخطوط الليبية 90 حالة بنسبة 4.35% من إجمالي العاملين بالشركة.

وفي تصريحات سابقة، قال مدير مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل مسعود القذافي، إن عدد حالات الازدواج الوظيفي التي تم تسويها حتى نهاية شهر أغسطس العام الماضي بلغت 3,815 حالة.

وأضاف القذافي بأن عدد تسويات الازدواج الوظيفي خلال العام 2021 تجاوزت 9000 حالة، منها ازدواج وظائف بجهات عامة مختلفة، أو وظيفة مع الحصول على المنحة الجامعية، أو وظيفة في القطاع الإداري مع وجود ترخيص نشاط تجاري .