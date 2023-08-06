السعودية ترفع سعر نفطها المباع لآسيا بداية من سبتمبر المقبل

أخبار ليبيا 24

قررت السعودية رفع أسعار معظم نفطها الخام لـ “آسيا”؛ في سبتمبر 2023، بعد إعلانها تمّديد الخفض الطوعي للإنتاج لمدة شهر آخر.

وقالت شركة (آرامكو) النفطية؛ إن السعودية رفعت سعر البيع الرسّمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا؛ في سبتمبر، بواقع: 30 سنتًا للبرميل عن أغسطس، إلى: 3.50 دولار للبرميل فوق متوسط “عُمان /دبي”.

وأضافت أن سعر البيع الرسّمي إلى أوروبا ارتفع أيضًا دولارين للبرميل إلى: 5.80 دولار لشهر سبتمبر؛ فوق سعر “برنت” في بورصة (إنتركونتننتال)، بينما ظل سعر البيع الرسّمي إلى “أمريكا الشمالية” دون تغيير عند: 7.25 دولار مقابل مؤشر (أرغوس) للخام عالي الكبريت.

وأعلنت السعودية؛ الخميس الماضي، أن الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بواقع مليون برميل يوميًا سيستمر حتى نهاية سبتمبر، مضيفة أنه يمكن تمديده إلى ما هو أبعد من ذلك أو زيادته. وبذلك سيبلغ إنتاج النفط في المملكة: 09 ملايين برميل يوميًا في سبتمبر.