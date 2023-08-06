الاتحاد التونسي للشغل يدعو لشراكة مع ليبيا والجزائر لحماية الحدود

6 أغسطس، 2023 4:53 م
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الهجرة غير النظامية
الهجرة غير النظامية

أخبار ليبيا 24

قال رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن معالجة ملف الهجرة غير النظامية لا يكون عبر الحلول الأمنية فقط.

ودعا الطبوني وخلال كلمته في إحياء الذكرى 76 لمعركة 1947 ضد المستعمر الفرنسي إلى حماية الحدود التونسية عبر اتفاق ثلاثي مع جارتيها ليبيا والجزائر، بحسب قوله.

وتابع أن من حق تونس حماية حدودها المشتركة مع الجزائر وليبيا، مشيرا إلى أن بلاده لا تملك حدودا مع النيجر ومالي وغيرهما من دول جنوب الصحراء، التي تعد مصدرا للهجرة غير النظامية.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية التونسية رفضها القاطع لما وصفته بالمُغالطات والشّائعات إزاء تعاملها مع ملف الهجرة غير النظامية على أراضيها.

وقالت الخارجية التونسية إن هناك حملات مُغرضة تقف وراءها أطرافٌ تسعى الى تأجيج الوضع، والتّغطية على الجُهود التي تبذُلها تونس لتأمين الحماية والإحاطة والرّعاية لهؤلاء المُهاجرين، بحسب وصفها.

وكان الناطق باسم اللواء 19 حرس حدود علي والي أفاد للأحرار بوصول 20 مهاجرا بينهم نساء إلى ليبيا قادمين من المناطق الحدودية التونسية خلال أمس السبت.

6 أغسطس، 2023 4:53 م
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