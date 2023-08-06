عقب السعودية .. الإمارات تدعو مواطنيها إلى عدم السفر للبنان

أخبار ليبيا 24

دعت وزارة الخارجية الإماراتية المواطنين إلى التقيد بقرار عدم السفر إلى لبنان.

وقالت وزارة الخارجية في منشور على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي “تويتر سابقا” إنه “حفاظا على سلامة مواطني الدولة، تؤكد الوزارة على أهمية التقيد بقرار منع سفر مواطني دولة الإمارات إلى لبنان الصادر مسبقاً، وتؤكد أهمية تواصل المواطنين في الحالات الطارئة عبر الرقم 0097180024، والتسجيل في خدمة “تواجدي”.

يأتي ذلك بعد دعوات مماثلة وجهتها المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومملكة البحرين ودولة قطر لرعاياها في لبنان.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد دعت رعاياها في بيروت إلى “سرعة مغادرة الأراضي اللبنانية”.

وحذرت سفارة السعودية في لبنان المواطنين من “الوجود والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة”.

وطالبت الخارجية السعودية المواطنين بـ”سرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان”، متمنية “الأمن والسلامة للجميع”.

يأتي ذلك على خلفية اشتباكات يشهدها مخيم “عين الحلوة” للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا.

ونزح نحو رُبع سكان المخيم البالغ عددهم 80 ألفا بسبب الاشتباكات التي اندلعت في 29 يوليو الماضي.

ووفقا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) فإن مخيم عين الحلوة هو الأكبر من بين 12 مخيما للاجئين الفلسطينيين في لبنان تأوي ما يصل إلى 250 ألف لاجئ فلسطيني.