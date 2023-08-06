اعتدال درجات الحرارة على مناطق شمال البلاد

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، اعتدال في درجات الحرارة على مناطق الشمال بينما تبقى مرتفعة هذا اليوم على أقصى مناطق الجنوب.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تكون السماء في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلى قليلة السحب.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (30–35)مْ.

بينما في الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً على الجبل الأخضر.

والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (28-33)مْ.

أما في الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة تكون حالة السماء صافية، والرياح شمالية شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (38-44)مْ، وتتراجع من يوم الثلاثاء.

وفي الواحات – السرير- تازربو- الكفرة تكون السماء صافية غالباً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (40-44)مْ، وتسجل انخفاض من يوم الغد.