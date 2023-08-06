بعد سقوط “المشري” .. “الدبيبة” : اتمني أن يكون لمجلس الدولة دور منحاز لإرادة الليبيين

أخبار ليبيا 24

هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، محمد تكالة لفوزه برئاسة المجلس الأعلى للدولة في الانتخابات التي جرت اليوم الأحد.

وغرد الدبيبة في منشور على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي “تويتر سابقا” قائلا: “أهنئ محمد تكالة بنيلهِ ثقة أعضاء المجلس الأعلى للدولة في انتخابات رئاسة المجلس، وأشد على يده أن يكون للمجلس دور منحاز لإرادة الليبيين بإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية، متمنيا له التوفيق في مهامه”.

وأعلن المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأحد، فوز محمد تكالة بمنصب الرئيس خلفًا للرئيس السابق خالد المشري، الذي خسر الانتخابات في الجولة الثانية.

وحصل محمد تكالة على 67 صوتًا مقابل 62 للمشري في الجولة الثانية من الانتخابات فيما امتنع عضوان عن التصويت، حيث لجأ المتنافسان الرئيسان لخوض جولة أخرى نتيجة عدم الحسم منذ الجولة الأولى.

وانطلقت في العاصمة طرابلس انتخابات هيئة رئاسة “المجلس الأعلى للدولة”، والتي تنافس على منصب الرئيس فيها 4 أسماء أبرزها خالد المشري.

وفشل المترشحون الأربعة على منصب رئاسة المجلس الأعلى للدولة في الفوز بمقعد الرئيس من الجولة الأولى.

وبلغ عدد أعضاء المجلس الأعلى للدولة الحاضرين 137 عضوًا، صوت منهم 130، علمًا أن نصاب الفوز برئاسة المجلس يكون بالحصول على 66 صوتًا .