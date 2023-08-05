كشف ملابسات واقعة خطف وتعذيب وهمية دبرها شخص من صبراتة للهروب من دين استلفه من قريب له

أخبار ليبيا 24

كشفت مديرية أمن صبراتة، تفاصيل ألقاء القبض على متهم دبر خطة للهروب من دين مالي عليه إلى أحد أقاربه، بعد أن حرر أهالي الشاب محضرًا جاء فيه أن “الشاب مفقود منذ أربعة أيام بدائرة مركز شرطة صبراتة”، وتداولت خبر الفقدان العديد من صفحات التواصل الاجتماعي كونه خرج من البيت ولم يعد.

وتمثل الجزء الثاني من خطة الهروب والاختفاء في إقامة الشاب بأحد فنادق طرابلس ليومين، ومن ثم التوجه إلى مصلحة في مدينة الزاوية، زاعمًا أنه تمكن من الهرب من خاطفيه وجاء ليتلقى العلاج إثر تعرضه للتعذيب.

وقالت مديرية أمن صبراتة إن التعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية بالمناطق ومديرية أمن صبراتة ساهم حل ملابسات الوقائع المجهولة، وأثبت وهمية محاضر إثبات حالات الفقدان أو الخطف من قبل مجهولين.

وألقي القبض على المتهم بواسطة وحدة التحري والقبض التابعة لمديرية أمن الزاوية، وذلك في مصحة بالمدينة، قبل أن يستلمه رجال أمن صبراتة ليتبين انه خطط ونفذ كل هذا كونه كآن مدينًا لأحد أقاربه بمبلغ مالي.