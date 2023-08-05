مصرف ليبيا المركزي: المجالس التشريعية والتنفيذية أنفقت أكثر من 2.923 مليار دينار في سبعة أشهر

أخبار ليبيا 24

كشف تقرير لمصرف ليبيا المركزي، حول الإيراد والإنفاق لليبيا منذ بداية العام الجاري، أن إجمالي حجم إنفاق المجالس التشريعية والتنفيذية بلغ أكثر من 2.923 مليار دينار ليبي.

وأوضح التقرير، أن حجم نفقات مجلس النواب بلغت أكثر من 894.538 مليون دينار، بينها أكثر من 492,637 مليون على المرتبات وأكثر من 175 مليون نفقات تسييرية وأكثر من 226 مليون دينار تنمية.

وذكر المصرف، أن حجم نفقات مجلس الدولة بلغت أكثر من 24.103 مليون دينار، منها أكثر من 21 مليون دينار مرتبات و03 ملايين دينار نفقات تسييرية.

وأضاف التقرير، أن حجم نفقات المجلس الرئاسي خلال نفس المدة بلغ أكثر من 343.966 مليون دينار، بينها أكثر من 293 مرتبات و50.5 مليون دينار نفقات تسييرية.

وذكر التقرير، أن إجمالي نفقات مجلس وزراء حكومة الوحدة، بلغ أكثر من 1.660 مليار دينار، بينها أكثر من 667.5 مرتبات وأكثر من 993 نفقات تسييرية.

يأتي ذلك بينما كشف التقرير، أن إجمالي الإنفاق العام للدولة الليبية بلغ 47 مليار دينار.