روسيا تضاعف إنفاقها الدفاعي لأكثر من 100 مليار دولار خلال 2023

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت وكالة رويترز للأنباء أن روسيا ضاعفت إنفاقها الدفاعي في عام 2023 إلى أكثر من 100 مليار دولار.

وبحسب الوكالة؛ يشكل إنفاق روسيا الدفاعي، ثلث إجمالي الإنفاق العام، حيثُ زاد الإنفاق الدفاعي 12% في النصف الأول من العام الحالي عن المستهدف الذي وضعته روسيا والذي كان يبلغ 54 مليار دولار.

ووفقًا للوكالة، تنصُ خطة الموازنة على إنفاق 17.1% من إجمالي الأموال على الدفاع الوطني، بحسب رويترز.

وفي ذات السياق.. تستعد البحرية الروسية لاستقبال 30 سفينة جديدة هذا العام.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد خلال مراسم يوم البحرية الروسي السنوي قال: اليوم، روسيا تنفذ بكل ثقة مهام واسعة النطاق لتطبيق سياستها البحرية الوطنية، وتعمل على زيادة قوتها البحرية». وتابع: «هذا العام لوحده ستستقبل البحرية 30 سفينة جديدة من مختلف الأنواع.

وبحسب وكالة رويترز للأنباء.. شارك في العرض 45 قطعة بحرية بين سفن وغواصات.

وفي سياقٍ منفصل…أعلن بوتين أن موسكو درست بعناية المقترحات التي قدمتها الدول الأفريقية لتسوية الصراع في أوكرانيا.

وقال بوتين في اجتماع مع قادة الدول الأفريقية حول أوكرانيا، لقد حللنا بعناية الأفكار والآراء التي عبر عنها أصدقاؤنا الأفارقة، ونأخذ ذلك على محمل الجد وباهتمام كبير