حادث تصادم في قناة السويس يتسبب في غرق قاطرة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

غرقت قاطرة تابعة لهيئة قناة السويس؛ إثر حادث تصادم بين القاطرة وناقلة في أثناء عبورها المجرى الملاحي.

رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع،، أكد أن السلطات تعمل حالياً على انتشالها وإنقاذ طاقمها المكون من 7 أفراد.

وفيما مضى.. حققت إيرادات ضخمة بلغت 143.8 مليار دولار على مدار 67 عامًا.

وفي وقتٍ سابق.. سجلت حركة الملاحة بالقناة سجلت رقماً قياسيًا جديدًا على صعيد إحصاءات العبور اليومية محققة ثاني أعلى معدل عبور يومي في تاريخ القناة.

رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أكد في بيانٍ نُشر عبر المنصة الرسمية للقناة، عبور 95 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 5.6 مليون طن.

«وفي 13 من شهر مارس الماضي، أعلنت القناة تسجيل أعلى معدل عبور يومي في تاريخها حيث عبرت 107 سفن من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 6.3 مليون طن».