جهاز مكافحة الهجرة في طبرق يشكل لجنة طبية للكشف عن المهاجرين ويحيل عدد منهم إلى المركز الطبي

أخبار ليبيا 24

شكّل جهاز مكافحة الهجرة في طبرق، اليوم السبت، لجنة طبية للكشف عن المهاجرين المتواجدين بقسم النجدة.

وقال مراسل وكالة أخبار ليبيا 24 أن الجهاز أحال عدد منهم إلى المركز الطبي.

والخميس 03 أغسطس 2023 تمكنت قوة مشتركة من القوات المسلحة وأمن طبرق، من تحرير أكثر من 500 مهاجر من جنسيات مختلفة كانوا محتجزين داخل مخازن لتهريب البشر في إمساعد وطبرق.

وقال مراسل وكالة أخبار ليبيا 24، إن قوات الأمن والجيش تمكنتا من تحرير 500 مهاجر كانوا داخل مخازن لتهريب البشر في كل من إمساعد وطبرق.

وهذه ثالث عملية- في غضون ثلاثة أيام- يتم فيها تحرير محتجزين من داخل أوكار لتهريب البشر في طبرق.

وفي مطلع أغسطس الجاري، تمكن الأمن في طبرق، يوم الثلاثاء، من تحرير 21 مهاجرًا سوريًا غير شرعي كانوا محتجزين داخل أحد البيوت المستغلة في تهريب البشر وسط المدينة.

وأتت العملية بعد يوم من تمكن الأمن في طبرق من تحرير 30 مهاجرًا بينهم نساء من مصر والسودان وباكستان واليمن من مخازن لتهريب البشر جنوب المدينة.