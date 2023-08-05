بليحق : يجب على المركزي إيصال الصورة للمواطن بشكل صحيح وغير مشوه لمصروفات النواب

أخبار ليبيا 24

كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن ما يتم نشره حول المصروفات المالية لمجلس النواب من قبل مصرف ليبيا المركزي من خلال تقاريره الدورية لا تخص مجلس النواب فقط.

وأوضح بليحق في تصريح نشره على صفحة النواب على فيسبوك – أن المصروفات تشمل عدد من الجهات التابعة للمجلس في مقدمتها المخابرات العامة وديوان المحاسبة في شرق وغرب البلاد والرقابة الإدارية شرقاً وغرباً ومجلس التخطيط الوطني وعدد من الأجهزة والمؤسسات والمجالس التابعة لمجلس النواب.

وتابع بليحق أنه يجب على ليبيا المركزي إيصال الصورة للمواطن الليبي بشكل صحيح وغير مشوه لهذه المصروفات، وذكر هذه الجهات التابعة لمجلس النواب وعدم الاكتفاء بذكر (مجلس النواب والجهات التابعة له) ليكون الهدف فعلاً لهذه التقارير تحقيق الشفافية كما هو عنوان هذه التقارير وليس التشويه أو إيصال الحقيقة ناقصة للمواطن الليبي.

يشار إلى أن تقرير المركزي، كشف حول الإيراد والإنفاق لليبيا منذ بداية العام الجاري، أن إجمالي حجم إنفاق المجالس التشريعية والتنفيذية بلغ أكثر من 2.923 مليار دينار ليبي.

وأوضح التقرير، أن حجم نفقات مجلس النواب بلغت أكثر من 894.538 مليون دينار، بينها أكثر من 492,637 مليون على المرتبات وأكثر من 175 مليون نفقات تسييرية وأكثر من 226 مليون دينار تنمية.