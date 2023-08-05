انطلاق الانتخابات البلدية في ثلاثة بلديات شرقي البلاد

أخبار ليبيا 24

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المجالس البلدية التابعة للحكومة الليبية، اليوم السبت، انطلاق الانتخابات في ثلاثة بلديات شرقي البلاد.

وأوضحت اللجنة أن الأجواء مهيئة ومناسبة للانتخابات مع ضمان سيرها بشكل سليم، في كل من بلدية انتلات البيضان، وبلدية البريقة ، وبلدية سوسة، وذلك تحقيقاً لأهداف الحكومة الليبية التي وضعت أمامها هذا الاستحقاق الذي سعت له الحكومات السابقة ولم تحققه كما يجب.

وأكدت اللجنة على دعمها اللوجستي للمرشحين والناخبين وأنها ستواصل العمل على إنجاح الانتخابات البلدية كما أعربت عن شكرها للحكومة الليبية بسبب الدعم المستمر لها على جميع المستويات.