انخفاض درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال الغربي

أخبار ليبيا 24

توقعت إدارة التنبؤات الجوية التابعة للمركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، انخفاض في درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال الغربي مع تكاثر للسحب من حين لآخر قد يتخللها سقوط أمطار خفيفة ويشمل الانخفاض تدريجيا يوم الغد باقي المناطق.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تكون السماء في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر قد يتخللها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على بعض المناطق.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (29–34)مْ على المناطق الساحلية، وما بين(40-45)مْ على سرت وبعض مناطق الدواخل وتسجل انخفاض يوم الغد.

وفي الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد قد يتخللها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (35-41)مْ على أغلب المناطق، وتسجل انخفاض يوم الغد.

وفي الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (41-45)مْ.

وفي الواحات – السرير- تازربو- الكفرة تكون حالة السماء صافية بوجه عام.

والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (41-44)مْ.