المصرف المركزي يقول إن حجم السيولة النقدية التي وزعت على المصارف خلال سبعة أشهر بلغت 61 مليار دينار

أخبار ليبيا 24

قال مصرف ليبيا المركزي، اليوم السبت، إن حجم السيولة النقدية التي تمّ توزيعها على جميع المصارف التجارية منذ بداية العام 01 يناير وحتى 31 يوليو بلغت 61 مليار دينار ليبي.

جاء ذلك في بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، الذي يغطي الفترة الممتدة من 2023/01/01 حتى 2023/07/31.

وقال المصرف المركزي، إن إجمالي الإيرادات عن الفترة المذكورة بلغت 62.8 مليار دينار، وإجمالي الإنفاق بلغ 47 مليار دينار.

وأوضح المركزي، أن الإيرادات تمثلت في المبيعات النفطية بقيمة 45.3 مليار دينار، والإتاوات النفطية بقيمة 6.0 مليار دينار، والإتاوات النفطية عن سنوات سابقة بقيمة 10.3 مليار دينار.

وأضاف، كما أنها تمثلت في الضرائب بقيمة 361 مليون دينار، والجمارك بقيمة 159 مليون دينار، والاتصالات بقيمة 210 مليون دينار، وبيع المحروقات بالسوق المحلي بقيمة 120 مليون دينار، وإيرادات أخرى بقيمة 366 مليون دينار.

وقال، إن الإنفاق تمثل في الباب الأول (مرتبات) 28 مليار دينار، والباب الثاني (نفقات تسييرية) 5 مليار دينار، والباب الثالث (تنمية) 2.5 مليار دينار، وفي الباب الرابع (دعم) 11.5 مليار دينار، والباب الخامس (طوارئ) صفر.