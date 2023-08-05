الدبيبة : يجب أن تتجه وزارة الشباب لرقمنة العمل

أخبار ليبيا 24

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مساء اليوم السبت زيارة تفقدية إلى وزارة الشباب للوقوف على سير العمل بالوزارة.

واطلع الدبيبة خلال الزيارة على سير العمل وآلية التواصل مع فروع الوزارة بكافة مناطق ليبيا، عقبها اجتماع موسع حضره كافة مديري الإدارات والمكاتب، ومديرو الجهات التابعة للوزارة .

وتم خلال هذا اللقاء تقديم عدد من العروض الضوئية التي توضح مناشط الوزارة عن العامين 2021م و2022م في كافة المجالات وخطة الوزارة للعام 2023م.

أكد “الدبيبة” على جهود الوزارة المبذولة لعودة الحياة لهذا القطاع الهام، ووجه الوزارة لتكون أول وزارة تتجه لرقمنة العمل بديوان الوزارة وفروعها بكافة المناطق، وعلى ضرورة الاستمرار في مشروع “ازرع شجرة” الذي انطلق من خلال الوزارة، وضرورة الاهتمام بهذا المشروع لأهميته.

كما اعتمد الرئيس خلال هذا اللقاء عدد من البرامج والمناشط الشبابية للربع الرابع من العام الحالي.