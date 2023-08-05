الحويج: نرفض أن تكون ليبيا بلدًا لتوطين المهاجرين

أخبار ليبيا 24

قال، عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية المفوض بالحكومة الليبية المعينة من البرلمان، اليوم السبت، إن قضية الهجرة قضية عالمية وتحتاج جهدا دوليا لحلها، ولكن ليس من باب المقاربة الأمنية بل التنموية.

وأشار الحويج، في تصريح، إلى أن ليبيا ليست بلد المقصد للمهاجرين، ولذا نرفض أن تكون بلد توطين لهم وندعو لحل عادل وتعويض أفريقيا جراء احتلالها ونهب ثرواتها بإقامة مشاريع تنموية فيها.

وأكد الحويج، على أن “أي حل لا تكون الحكومة الليبية جزء منه لن نعمل به، خاصة وأننا نتواجد على أكثر من 1500كم على المتوسط، وكنا ولازلنا نحافظ على أمنه بفضل قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية”.