الحكومة الليبية تعلن بدء عملية استئناف ضخ امدادات المياه إلى إجدابيا وبنغازي

أخبار ليبيا 24

أعلنت الحكومة الليبية، اليوم السبت، الانتهاء من أعمال الصيانة في خط النهر بالمحطة 41 في إجدابيا، وبدء عملية استئناف ضخ امدادات المياه إلى إجدابيا وبنغازي.

وقالت الحكومة، في تصريح، إن “اللجنة الوطنية الدائمة لاستمرار تدفق مياه النهر المشكلة برئاسة رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد تعلن انتهاء أعمال الصيانة في خط النهر وبدء عملية استئناف ضخ امدادات المياه في مدن اجدابيا وبنغازي”.

وأكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، الجمعة، أن أعمال تعبئة خط إمداد المياه إجدابيا-بنغازي ستبدأ يوم السبت، لافتًا إلى أن وصول المياه إلى خزان عمر المختار سيستغرق 6 أيام.

ووقع انفجار، فجر الخميس 20 يوليو 2023، بأحد خطوط المياه، بسبب الوصلات غير الشرعية وسرقة صمامات الهواء بالمحطة (41+360).

وأدى الانفجار إلى إهدار حوالي 500 ألف متر مكعب من المياه، وتسبب بأضرار مادية، بالإضافة إلى انقطاع المياه على المدن الواقعة في بنغازي وإجدابيا.