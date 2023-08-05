الجيش اللبناني يفند مزاعم تجهيزه لأي عملية عسكرية في عين الحلوة

5 أغسطس، 2023 11:34 م
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Army soldiers are deployed after gunfire erupted near the site of a protest that was getting underway against Judge Tarek Bitar, who is investigating last year's port explosion, in Beirut, Lebanon October 14, 2021. REUTERS/Mohamed Azakir

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نفت قيادة الجيش اللبناني تجهيزها لأي عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة.

قيادة الجيش اللبناني، ذكرت في بيانٍ. «نقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن مصدر عسكري حول تحضير الجيش لتنفيذ عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة»

وأضاف البيان: «يهم قيادة الجيش أن تنفي صحة هذه المعلومات، وتؤكد أنها تتابع بدقة الوضع الأمني في المخيم. كما تشدد على ضرورة العودة إلى بياناتها الرسمية حصرا للحصول على المعلومات»

واندلعت في وقتٍ سابق اشتباكات في مخيم عين الحلوة؛ إثر مقتل مسؤول الأمن الوطني الفلسطيني في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين شرق مدينة صيدا جنوب لبنان.

وكالة رويترز للأنباء؛ أوضحت أن العميد أبو أشرف العرموشي في حركة فتح، قُتل مع أربعة من مرافقيه في كمين داخل المخيم في حي البساتين داخل مخيم عين الحلوة، ومن بعد ذلك.. اندلعت اشتباكات في المخيم بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، ما تسبب بجرح جندي من الجيش اللبناني، حسب الوكالة.

الجيش اللبناني؛ قال في بيانٍ: «تجري اشتباكات في مخيم عين الحلوة، وبنتيجتها سقطت قذيفة هاون داخل أحد المراكز العسكرية ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين بشظايا، وحالته الصحية مستقرة» بحسب البيان.

5 أغسطس، 2023 11:34 م
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