الجيش اللبناني يفند مزاعم تجهيزه لأي عملية عسكرية في عين الحلوة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نفت قيادة الجيش اللبناني تجهيزها لأي عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة.

قيادة الجيش اللبناني، ذكرت في بيانٍ. «نقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن مصدر عسكري حول تحضير الجيش لتنفيذ عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة»

وأضاف البيان: «يهم قيادة الجيش أن تنفي صحة هذه المعلومات، وتؤكد أنها تتابع بدقة الوضع الأمني في المخيم. كما تشدد على ضرورة العودة إلى بياناتها الرسمية حصرا للحصول على المعلومات»

واندلعت في وقتٍ سابق اشتباكات في مخيم عين الحلوة؛ إثر مقتل مسؤول الأمن الوطني الفلسطيني في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين شرق مدينة صيدا جنوب لبنان.

وكالة رويترز للأنباء؛ أوضحت أن العميد أبو أشرف العرموشي في حركة فتح، قُتل مع أربعة من مرافقيه في كمين داخل المخيم في حي البساتين داخل مخيم عين الحلوة، ومن بعد ذلك.. اندلعت اشتباكات في المخيم بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، ما تسبب بجرح جندي من الجيش اللبناني، حسب الوكالة.

الجيش اللبناني؛ قال في بيانٍ: «تجري اشتباكات في مخيم عين الحلوة، وبنتيجتها سقطت قذيفة هاون داخل أحد المراكز العسكرية ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين بشظايا، وحالته الصحية مستقرة» بحسب البيان.