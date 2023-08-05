الأسعار العالمية تسجل ارتفاعات قياسية خلال يوليو

أخبار ليبيا 24 – متابعات

سجلت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعًا ملموسًا خلال شهر يوليو، إلى 123.9 نقطة، من 122.4 نقطة في يونيو.

منظمة الأغذية والزراعة فاو، التابعة للأمم المتحدة قالت في بياناتٍ حديثة أن الارتفاع جاء نتيجة صعود أسواق الزيوت النباتية بسبب تجدد التوترات بشأن صادرات الحبوب من أوكرانيا والمخاوف حول الإنتاج العالمي، بحسب تقرير المنظمة.

وفي وقتٍ سابق.. قالت منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة فاو إن ليبيا واحدة من بين 33 دولة في أفريقيا تحتاج مساعدات خارجية للغذاء.

وأوضح موقع «ديلي أوبزرفر» أن الفاو ذكرت أن ليبيا موجودة في قائمة تضم بوركينا فاسو وبوروندي والكاميرون وأفريقيا الوسطى وتشاد والكونغو والكونغو الديمقراطية، إضافة إلى جيبوتي وإريتريا وإيسواتيني وإثيوبيا وغينيا وكينيا وليسوتو وليبيريا ومدغشقر وملاوي ومالي وموريتانيا وموزمبيق وناميبيا، إلى جانب النيجر ونيجيريا والسنغال وسيراليون والصومال وجنوب السودان والسودان وأوغندا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي.

وأضاف أن هذه القائمة من الدول تحتاج إلى مساعدات غذائية من الخارج .