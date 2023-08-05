لجذب الإعلام إلى شركة سرت.. إضافة عشرات الآلاف من براميل المياه عمدا للنفط الخام

5 أغسطس، 2023 9:50 م
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شركة سرت
شركة سرت

أخبار ليبيا 24

كشفت مصادر إعلامية عن إضافة عشرات الآلاف من براميل المياه عمدا إلى النفط الخام، وذلك منذ عام 2019 وحتى الآن.

وكشفت مراسلة من شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز عن أنه لوحظ خلال شهر ديسمبر 2020 ويناير 2021 أن كمية المياه المصاحبة مع النفط المستلم مرتفعة جدا، حيث بلغت في الأول 32.130 برميل، وفي الثاني 61.315 برميل.

وأوضحت مصادر إعلامية أن الهدف من إضافة الماء إلى النفط الخام لإعطاء نتائج وهمية وزيادة كميات الإنتاج إلى 100 ألف برميل لجذب الإعلام إلى شركة سرت.

5 أغسطس، 2023 9:50 م
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