منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش تدعوان لتحقيق “نزيه” في غرق مهاجرين قبالة اليونان

أخبار ليبيا 24

دعت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إلى تحقيق “ذي مصداقية” في حادث غرق سفينة مهاجرين قبالة اليونان في يونيو ما أدى إلى مقتل المئات، قائلتين إن الروايات المتناقضة من قبل خفر السواحل اليونانيين والناجين “كانت مقلقة للغاية”.

وغرقت سفينة الصيد التي كانت تقل ما بين 400-750 شخصًا من باكستان وسوريا ومصر في المياه الدولية قبالة اليونان في طريقها إلى إيطاليا من ليبيا. ونجا نحو 104 رجال وانتشلت السلطات 82 جثة فقط.

وروى ناجون محاولة فاشلة من قبل خفر السواحل اليوناني لسحب السفينة التي تسببت في انقلاب السفينة.

وقال خفر السواحل اليوناني والحكومة إنه لم يتم إجراء أي محاولة لجر القارب وإنه انقلب عندما كان خفر السواحل على بعد حوالي 70 مترًا.

وبدأت السلطات القضائية اليونانية تحقيقا في أسباب الكارثة التي قد تستغرق أكثر من عام. كما تخضع أعمال خفر السواحل للتحقيق.

شهادات ناجين

وفي بيان مشترك، قالت منظمة العفو وهيومان رايتس ووتش، إنهما قابلتا 19 ناجيًا، وأربعة من أقارب المفقودين، فضلاً عن منظمات غير حكومية، ووكالات تابعة للأمم المتحدة وممثلين عن خفر السواحل والشرطة اليونانيين خلال زيارة لليونان بين 4 و13 يوليو.

وقالوا إن “الناجين الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ذكروا باستمرار أن سفينة خفر السواحل اليونانية التي أُرسلت إلى مكان الحادث ربطت حبلًا بأدريانا وبدأت في القطر، مما تسبب في تأرجحها ثم انقلابها”.

وقالت جوديث سندرلاند، المديرة المساعدة لأوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش، إن التباينات بين روايات الناجين ورواية السلطات “مقلقة للغاية”.

ودعت المنظمتان إلى “تحقيق كامل وموثوق في حطام السفينة، لتوضيح أي مسؤولية عن غرق السفينة والتأخير أو أوجه القصور في جهود الإنقاذ التي ربما تكون قد ساهمت في الخسائر الفادحة في الأرواح”.

كما أعلنت منظمة مراقبة حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي عن فتح تحقيق في الغرق، وما إذا كانت فرونتكس، وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، قد أوفت بواجبات الإنقاذ.