مشددًا على معالجة هذا الملف..الحصادي: العمالة الوافدة إلى ليبيا لها آثار سلبية

4 أغسطس، 2023 8:55 م
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منصور الحصادي
منصور الحصادي

أخبارليبيا24

علق عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي على تدفق العمالة الوافدة إلى ليبيا وآثاره السلبية.

وقال الحصادي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”إن تدفق العمالةالوافدة بطريقة قانونية، أوغير قانونية ستكون له آثار سلبية”.

وتابع عضو المجلس :”هذا التدفق له آثار سلبية مالم يتم معالجة هذا الملف بطريقة صحيحة ووضع رؤية وخطة وبرنامج لهذا الملف”.

وأكد الحصادي :”العمالةالوافدة “المنفلته” على حساب العمالةالوطنية “بطالة”، والاقتصاد، والأمن، وكلفةالمهاجرين، محاولات التوطين، المجتمع، التنمية، الصحة، وغيرها”.

4 أغسطس، 2023 8:55 م
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