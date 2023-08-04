مشددًا على معالجة هذا الملف..الحصادي: العمالة الوافدة إلى ليبيا لها آثار سلبية

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علق عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي على تدفق العمالة الوافدة إلى ليبيا وآثاره السلبية.

وقال الحصادي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”إن تدفق العمالةالوافدة بطريقة قانونية، أوغير قانونية ستكون له آثار سلبية”.

وتابع عضو المجلس :”هذا التدفق له آثار سلبية مالم يتم معالجة هذا الملف بطريقة صحيحة ووضع رؤية وخطة وبرنامج لهذا الملف”.

وأكد الحصادي :”العمالةالوافدة “المنفلته” على حساب العمالةالوطنية “بطالة”، والاقتصاد، والأمن، وكلفةالمهاجرين، محاولات التوطين، المجتمع، التنمية، الصحة، وغيرها”.