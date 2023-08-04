مستشفى براك العام يعلن وفاة 3 أشخاص حرقا !

أخبار ليبيا 24

أعلن مستشفى براك العام، وفاة 3 أشخاص حرقا داخل سيارة بسبب حادث تصادم جرى في مدينة سبها.

وأوضح المستشفى أن قسم الطوارئ استقبل حادث سير على طريق براك الشويرف بين مركبتين من مدينة براك والأخرى من مدينة سبها.

وأشار المستشفى إلى أن التصادم المباشر أدى لاحتراق إحدى السيارات بالكامل ووفاة رجلين وامرأة.

وخلال الأيام العشرة الأولى من مارس الماضي، أحصت أجهزة الأمن في ليبيا وفاة 21 شخصاً في حوادث مرور خطيرة.

وفي الأول من مارس، توفي 7 أشخاص في حادث اصطدام سيارتين، أقلت الأولى خمسة أشخاص ينتمون إلى عائلة واحدة، والثانية شخصين على طريق بين منطقتي رأس لانوف والسدرة شرقي مدينة سرت .

وبعد الحادث بيومين، أعلن مسؤولو المستشفى العام في مدينة براك، شمالي سبها، وفاة 8 شبان كانوا وصلوا إلى مقرها بعدما أصيبوا في حادث سير وقع في طريق يحيط بالمدينة. و أوضحوا أن أعمار هؤلاء الشبان تراوحت بين 18 و36 سنة.

وقال رئيس وحدة التحقيق والإحصاء بقسم المرور والتراخيص في مدينة سبها نائب ضابط محمود سلطان إن عدد الحوادث المرورية التي جرى تسجيلها بقسم المرور في المدينة بلغت نحو 100 حادث مروري أسفرت عن مقتل 66 شخصًا، وتسببت في 42 حالة إعاقة وإصابة 10 أشخاص بجروح بسيطة إضافة إلى تسجيل 20 حالة أضرار خلال العام 2016.