لسنا مسؤولين عما يحدث خارج حدودنا..الداخلية التونسية تنفي طرد مهاجرين إلى حدودها مع ليبيا

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نفى وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، اليوم الجمعة، وجود أعمال طرد لمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى الحدود التونسية مع ليبيا.

وقال الفقي، في تصريحات لوكالة “تونس أفريقيا للأنباء” :”إن ما تم نشره من قبل بعض المنظمات الدولية، وتصريح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة يتسم بعدم الدقة ويرتقي إلى درجة المغالطة”.

وأشار إلى أن الدولة التونسية ملتزمة بمقومات حقوق الإنسان، وأنه يجري التعامل في هذا الملف بموجب القانون التونسي، ووفق مقتضيات المعاهدات الدولية.

وأضاف وزير الداخلية أن الدولة التونسية غير مسؤولة عن كل ما يحصل خارج حدودها الترابية، منزهًا الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص ما نسب إليه من مغالطات من قبل بعض وسائل الإعلام.

وكان حرس الحدود الليبية عثر على مدى الأيام الماضية عدد من الجثث على الحدود الليبية التونسية بعد أن تقطعت بهم السبل في الصحراء عندما أقدمت السلطات التونسية على طردهم وإجبارهم على التوجه إلى ليبيا.