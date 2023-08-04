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قال مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عبد الفتاح موسى اليوم الجمعة إن قادة الدفاع في دول غرب أفريقيا وضعوا خطة لتدخل عسكري محتمل في النيجر للتصدي لانقلاب الأسبوع الماضي.

وأضاف موسى -عقب اجتماع إقليمي في أبوجا (عاصمة نيجيريا)- أن الخطة تتضمن كيفية نشر القوات وموعده، في حين توعد قائد الانقلاب بالرد على أي هجوم محتمل من جانب “إيكواس”.

وأوضح المفوض أنه تم في هذا الاجتماع تحديد كل عناصر التدخل العسكري المحتمل، بما في ذلك الموارد اللازمة، وكذلك كيف ومتى سننشر القوة”.

وأشار موسى إلى أن التكتل لن يكشف لمدبري الانقلاب متى وأين ستكون الضربة، وأن القرار سيتخذه رؤساء الدول.

وتابع المفوض :”نريد للدبلوماسية أن تنجح، ونريد أن تُنقل إليهم هذه الرسالة بوضوح؛ ومفادها أننا نمنحهم كل فرصة للتراجع عما فعلوه”.

وأكد موسى عزم المجموعة على معالجة الأزمة في النيجر، وإن لم تفعل فلا أحد يعرف متى ستنتهي الانقلابات”.