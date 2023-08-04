صديقة المنقوش.. الرقابة الإدارية توقف ” أمل الجراري ” التي كلفتها مؤخرًا بسفارة بلجيكا

أخبار ليبيا 24

أعلن رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد، عبدالله قادربوه ، إيقاف “أمل الجراري” عن عملها احتياطيًا.

وجاء في قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن “الجراري” تشغل منصب سفير ليبيا في بلجيكا، وتم إيقافها على خلفية قضايا فساد واستغلال السلطة، فضلًا عن مخالفات رصدتها تقارير الهيئة مؤخرا.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن السبب وراء إيقاف “الجراري” أنها قامت بتحويل قيمة “300000” ألف يورو إلى حساب ابنها بدون إذن صرف.

وكانت “أمل الجراري” تشغل منصب سكرتيرة علي زيدان رئيس الحكومة سابقا، وتعتبر من أحد المقربات من وزيرة الخالية الحالية نجلاء المنقوش.