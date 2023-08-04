رئاسة الأركان: انتشال السفينة العسكرية (زلطن) التي كانت غارقة لأكثر من عقدين

4 أغسطس، 2023 10:13 م
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أخبارليبيا24
أعلنت رئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي تمكن أفراد من مركز الأبحاث تحت المائية التابع لرئاسة أركان القوات البحرية، من انتشال السفينة العسكرية (زلطن)، التي كانت غارقة لأكثر من عقدين من الزمن.
وأوضحت رئاسة الأركان أن عملية انتشال السفينة العسكرية استمرت قرابة الشهرين، مؤكدة اتباع الإجراءات الفنية اللازمة خلال العملية.
وكان مركز الأبحاث تحت المائية التابع لرئاسة أركان القوات البحرية قد تمكن الفترة الماضية من انتشال الغواصة (حُنين)، بعد أن ظلّت غارقة تحت الماء منذ عام 2014 جراء عطب في الأنابيب المتصلة بها.
4 أغسطس، 2023 10:13 م
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