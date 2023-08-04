داعش يؤكد مقتل زعيمه أبو الحسين القرشي ويعلن تعيين خليفة له

أخبار ليبيا 24

أعلن، متحدث باسم تنظيم داعش الإرهابي، في تسجيل غير مؤرخ نُشر على قناته على تلغرام، الخميس، مقتل زعيم التنظيم أبو حسين الحسيني القرشي، وتعيين أبو حفص الهاشمي القرشي خلفًا له.

وهذا هو أول إعلان رسمي للتنظيم المتطرف بشأن مصير زعيمه منذ أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أبريل إن قوات المخابرات التركية قتله في سوريا.

وقال المتحدث إن القرشي قتل خلال معركة بالأسلحة النارية مع هيئة تحرير الشام، وهي جماعة “سلفية جهادية” تشكلت في 28 يناير 2017 ومازالت تسيطر على آخر معقل للمعارضة في شمال غرب سوريا.

وقال المتحدث إن زعيم داعش قتل بعد أن حاولت هيئة تحرير الشام أسره، متهما الأخيرة بـ “مجموعة من عملاء المخابرات التركية”. ولم يعط تنظيم داعش، أي تفاصيل عن الزعيم الجديد.

وتولى أبو حسين الحسيني القرشي زعامة داعش في نوفمبر 2022 بعد مقتل سلفه في سوريا، أبو الحسن الهاشمي القرشي أيضًا.