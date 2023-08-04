خفض تدفق المياه في بعض المناطق بسبب اعتداءين على خط أبو زيان الرحيبات

أخبار ليبيا 24

خفض جهاز تنفيذ وإدارة جهاز النهر الصناعي تدفق المياه عن المناطق الواقعة قبل صمام العزل في خط نقل المياه الرئيسي أبو زيان الرحيبات.

وأرجع الجهاز سبب هذا الإجراء إلى تعرض الخط لاعتداءين خلال أسبوع واحد، كان الأول في مدينة الأصابعة وتسبّب في إيقاف الضخ.

وأضاف أن الاعتداء الثاني كان في منطقة العوينية وتمثل في سرقة صمام الهواء وتوصيل وصلات غير شرعية مباشرة علماً بأنه تمت سرقة هذا الصمام سابقاً و قامت إدارة التشغيل والصيانة بتركيب صمام جديد و سرق أيضا.

وأشار الجهاز إلى أن الاعتداء الأخير ترتب عليه قفل صمام العزل رقم 3 على الخط الرئيسي و تخفيض التدفق على المناطق الأخرى قبل صمام العزل .

وحذر الجهاز من أن هذه الأعمال الاجرامية وغير المسؤولة يترتب عليها مشاكل فنية خطيرة تهدد الإمداد المائي لمناطق الجبل.

يشار إلى أن جهاز إدارة وتشغيل النهر الصناعي، أعلنت الأحد الماضي، السيطرة على تسريب مياه في خط تغذية “ترهونة – أبو زيان”.

وأشار الجهاز، في بيان، إلى أن فريق المراقبة لاحظ تسريب عند المحطة رقم 9 (صمام هواء)، وأن هناك توصيلة غير شرعية تسببت في ضرر جسيم لصمام الهواء، وهدر كميات كبيرة من المياه.

ودعت إدارة الجهاز المواطنين إلى عدم التوصيل من صمامات الهواء وتصريف المياه التي تسبب ضررا لمنظومة الأنابيب، وهدر كميات كبيرة من المياه، معيدة التذكير بأن هذه الأفعال مخالفة الشريعة الإسلامية، ويعاقب عليها القانون.