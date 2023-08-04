حماد يدعو لتطوير العمل الأمني ومنظومات المراقبة وتوزيع الكاميرات على الأماكن الحيوية

أخبارليبيا24

دعا رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد إلى تطوير العمل الأمني ومنظومات المراقبة وتوزيع الكاميرات على الأماكن الحيوية

وشدد حماد خلال افتتاح الملتقى السنوي لمكونات وقيادات وزارة الداخلية بمدينة البريقة على ضرورة العمل التكاملي والتضامني بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة.

وأشاد رئيس الحكومة الليبية بجهود جهازي الأمن الداخلي والبحث الجنائي في حفظ الأمن.

وأفاد حماد أن الأمن الداخلي والبحث الجنائي أسهما في حفظ الأمن ومحاربة الظواهر السلبية وعلى رأسها التنصير.

وذكر رئيس الحكومة أن الداخلية أوقفت خروقات الحكومة المنتهية التي تمنح تصاريح دخول لشخصيات ومنظمات أجنبية لمناطقها، مشيدًا بدورها في مساندة الجهاز القضائي وتمكينه من تنفيذ مهامه.

وأثنى حماد خلال كلمته كذلك على إجراءات وزارة المالية وفرضها الحراسة القضائية على أموال النفط.

وأشار رئيس الحكومة إلى مساندة القوات المسلحة لوزارة الداخلية في محاربة الجريمة، مؤكدًا أن الداخلية ضبطت تجار المخدرات والبشر وأوقفت عدد كبير من المهاجرين.

وأوضح حماد أن وزارة الداخلية ساهمت في ترحيل المهاجرين وفق القوانين والتزمت بحقوق الإنسان.