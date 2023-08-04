حماد يجدد دعم الحكومة لوزارة الداخلية لحفظ الأمن وحصر السلاح في يد الجيش والشرطة

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أكد رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، اليوم الجمعة، على دعم وزارة الداخلية لحفظ الأمن وبسط سلطة الدولة عبر حصر السلاح في يد الجيش والشرطة وتعزيز الأمن المعلوماتي بين مديريات الامن وربط نيابات الدولة ببعضها البعض.

وقال حماد، عبر موقع “إكس” المعروف سابقًا بـ “تويتر”: “سعدت بمشاركتي مكونات وركائز وقيادات وزارة الداخلية ملتقاهم الأول في مدينة البريقة، ومنه نجدد دعمنا لمجهودات رجال الداخلية في كل ربوع الوطن لحفظ الأمن وبسط سلطة الدولة عبر حصر السلاح في يد الجيش والشرطة وتعزيز الأمن المعلوماتي بين مديريات الامن وربط نيابات الدولة ببعضها البعض”.

وشارك حماد في افتتاح الملتقى السنوي لمكونات وقيادات وزارة الداخلية بمدينة البريقة، حيث ثمن جهود وزارة الداخلية ومساندتها القوات المسلحة في ضرب أوكار الفساد والمخدرات والخمور وتطهير العديد من الأحياء في بنغازي وأمساعد وغيرها من المدن.

كما أشاد بجهود الداخلية في تنفيذ الأوامر الصادرة من القضاء ومساعدة السلطات القضائية في مباشرة أعمالها، وثمن أعمال رجال المرور في تطبيق القانون على الطرقات العامة وتسهيل حركة السير وتنظيمها، إضافة إلى جهود جهاز الأمن الداخلي في حفظ الأمن.

وشدد حماد على كل الوحدات الأمنية بضرورة العمل بشكل تضامني وتكاملي مع القوات المسلحة لضبط الأمن في كافة المدن الخاضعة لسيطرة الحكومة وحمايتها من أي خروقات أمنية داخلية أو خارجية. ودعاها إلى تعزيز الثقة بين المواطن والأجهزة الأمنية لتكون الملاذ الآمن لكل مظلوم أو معتدى عليه.