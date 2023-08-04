جهاز النهر الصناعي: أعمال تعبئة خزان عمر المختار ستستغرق ستة أيام

أخبار ليبيا 24

أكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، أن أعمال تعبئة خط إمداد المياه إجدابيا-بنغازي ستبدأ يوم غد السبت، لافتًا إلى أن وصول المياه إلى خزان عمر المختار سيستغرق 6 أيام.

وباشرت فرق الإصلاحات البدء بأعمال الردم الجزئي للأنبوب الواقع بالمحطة رقم 41.

وأكد مدير منطقة الإصلاحات بأن أعمال اللحام قد استكملت بالكامل وإن العمل جارٍ لإجراء اختبارات اللحام وأعمال التكسية بالخرسانة من داخل وخارج الأنبوب.

كما أفاد بالبدء بأعمال الردم للأجزاء التي تم الانتهاء منها وسيتم أعمال الردم خلال اليوم الجمعة.

والأربعاء باشر جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، بتأمين من كتيبة أمن حماية النهر وبالتعاون مع الإدارة العامة للبحث الجنائي والشرطة الزراعية وشرطة النجدة والحرس البلدي أعمال إزالة المباني العشوائية والوصلات غير الشرعية والمخلفات الواقعة على مسار الخط الناقل بين إجدابيا وبنغازي.

كما بدأ الجهاز، في إزالة جميع الوصلات غير الشرعية على منظومة أنابيب النقل الرئيسية إجدابيا – بنغازي وتركيب صمامات هواء جديدة وإجراء الصيانة اللازمة لباقي الصمامات استعدادًا لأعمال التعبئة في الأيام القادمة.