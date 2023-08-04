تحذير المصطافين من انتشار التيارات البحرية في شواطئ ليبيا خلال الأسبوع المقبل

أخبار ليبيا 24

حذر خبراء الأرصاد الجوية المصطافين من حالة الطقس ومن السباحة في البحر خلال الأسبوع المقبل على طول الساحل الليبي وذلك بدايةً من غد السبت.

وأشارت التقارير إلى أن سبب حالة اضطراب البحر لتأثر الأجواء بكتلة هوائية باردة من جنوب أوروبا تسبب في اضطراب البحر وانتشار التيارات البحرية القوية.

وحذرت تقارير من أن حالة البحر ستكون من يوم غد السبت مضطربة وذلك بسبب تغير الرياح من قطاع شمال إلى شمال غرب ما يعمل في اضطراب البحر على طول الساحل، حيث سيكون البحر هائج جداً ومضطرب طيلة الأسبوع المقبل.

وعلى صعيد الطقس تكون الأجواء المتوقعة بداية الأسبوع المقبل اشبه بالخريفية من حيث هبوب تيارات شمالية منعشة تلطف الأجواء وتكاثف للسحب قد تعطي زخات عابرة، وتستمر هكذا أجواء لباقي الأسبوع.