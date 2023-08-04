النائب العام يأمر بحبس “17” متهما بينهم موظفون بميناء مصراته

أخبار ليبيا 24

أمر النائب العام بحبس احتياطي بحق تشكيل عصابي بينهم موظفون بميناء مصراته، والمكون من 47 شخصا بتهمة جلب الأقراص المخدرة والاتجار بها.

وأوضح النائب العام أنه تم ضبط متهم بحوزته 3 ملايين قرص من مخدر بريجابالين، التي دُسَّتْ في مبنى بمدينة زليتن، لنقلها إلى مدينتي العجيلات والزنتان.

ولفت النائب العام إلى أن الجناة تعمدوا تكرار استعمال وثائق رسمية تفيد زورًا بموافقة الجهة المختصة على استيراد المؤثر العقلي عبر الموانئ البحرية؛ لإدخالها إلى البلاد عدة مرات؛ وفي أوقات مختلفة دون المرور بمسالك التهريب المرصودة.

وأشار المكتب إلى أنه تم تحديد مرتكبي الجريمة وصدر أمر ضبط وإحضار 17 متهمًا كان منهم موظفون عموميون في ميناء مصراتة البحري، كما تم ضبط 30 متهمًا انخرطوا في تنظيم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية.