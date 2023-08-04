المجلس العسكري في النيجر يلغي مجموعة من الصفقات العسكرية مع فرنسا

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ألغى المجلس العسكري في النيجر مجموعة من اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا، وهو قرار يمكن أن يعيد تشكيل القتال بشكل جذري ضد المتمردين المتطرفين في المنطقة بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم الأسبوع الماضي.

مثل الانقلابات الأخيرة في بوركينا فاسو ومالي المجاورتين، جاء الانقلاب العسكري في النيجر الأسبوع الماضي وسط موجة متزايدة من المشاعر المعادية لفرنسا، حيث اتهم بعض السكان المحليين الحاكم الاستعماري السابق بالتدخل في شؤونهم.

ولفرنسا ما بين ألف و1500 جندي في النيجر للمساعدة في محاربة تمرد للجماعات المرتبطة بالقاعدة وداعش، والذي زعزع استقرار منطقة الساحل بغرب أفريقيا.

وقرأ ممثل المجلس العسكري، أمادو عبد الرحمن، قرارًا بشأن إلغاء خمس صفقات عسكرية مع فرنسا يعود تاريخها بين 1977 و2020 على شاشة التلفزيون الوطني في ساعة متأخرة من مساء الخميس، بحسب رويترز.

وأضاف عبد الرحمن، أنه سيتم إرسال إشعار دبلوماسي إلى فرنسا بهذا المعنى. ولم يرد أي رد فوري من فرنسا.

وفرض شركاء النيجر الإقليميون والغربيون، بما في ذلك فرنسا، عقوبات كاسحة في محاولة للضغط على قادة الانقلاب لاستعادة النظام الدستوري بعد الإطاحة ببازوم، وهو الانقلاب السابع في غرب ووسط إفريقيا منذ عام 2020.

لكن زعيم المجلس العسكري عبد الرحمن تياني، الرئيس السابق للحرس الرئاسي في النيجر، قال إنه لن يتراجع. وحصل تياني على دعم المجالس العسكرية في مالي وبوركينا فاسو.