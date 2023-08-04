اللافي يؤكد على استمرار ليبيا في دعم القضية الفلسطينية وحق العودة

أخبار ليبيا 24

أكد النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، على استمرار دعم ليبيا للقضية الفلسطينية، وحق العودة للفلسطينيين، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

جاء ذلك خلال استقباله أمس الخميس سفير دولة فلسطين لدى ليبيا، محمد رحال، الذي نقل له تطورات الوضع العام في الأراضي الفلسطينية، ومعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق من انتهاكات قوات الاحتلال بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وقال اللافي خلال اللقاء إن الجالية الفلسطينية في ليبيا تحظى بكل تقدير واحترام من كافة الليبيين ومنذ سنوات طويلة

من جانبه أشاد السفير الفلسطيني بمواقف المجلس الرئاسي الليبي الداعمة للقضية الفلسطينية، متمنياً عبور ليبيا إلى مرحلة الاستقرار التام، من خلال إجراء الانتخابات التي يتطلع لها أبناء الشعب الليبي، حتى تستمر ليبيا في تعزيز دورها الداعم للقضية الفلسطينية عربياً وإقليمياً.