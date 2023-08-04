الفاو: ليبيا واحدة من 33 دولة تحتاج مساعدات خارجية غذائية

أخبار ليبيا 24

قالت منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة “فاو” إن ليبيا واحدة من بين 33 دولة في أفريقيا تحتاج مساعدات خارجية للغذاء.

وأوضح موقع “ديلي أوبزرفر” الإخباري الليبيري الناطق بالإنجليزية، أن الفاو ذكرت أن ليبيا موجودة في قائمة تضم بوركينا فاسو وبوروندي والكاميرون وأفريقيا الوسطى وتشاد والكونغو والكونغو الديمقراطية، إضافة إلى جيبوتي وإريتريا وإيسواتيني وإثيوبيا وغينيا وكينيا وليسوتو وليبيريا ومدغشقر وملاوي ومالي وموريتانيا وموزمبيق وناميبيا، إلى جانب النيجر ونيجيريا والسنغال وسيراليون والصومال وجنوب السودان والسودان وأوغندا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي.

وأضاف أن هذه القائمة من الدول تحتاج إلى مساعدات غذائية من الخارج .