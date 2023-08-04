العرادي: لاءات الدبيبة من غدامس لا معنى لها إذا اتفق المجلسين تحت مظلة البعثة

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علق عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي عبدالرزاق العرادي على خطاب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة من غدامس.

وقال العرادي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”كنت مع فتحي باشاغا وضده حكومته، وصوتت ضد اختيار ميدو (الدبيبة) في جنيف”.

وتابع عضو ملتقى الحوار السياسي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين :” ومع ذلك يعد ميدو أنجح رئيس وزراء في التنفيذ منذ الثورة”.

وأوضح العرادي :”مشكلته أنه لم يستطع ولا يملك مفاتيح حل المشكل الليبي ولاءاته الثلاث في غدامس لا معنى لها إذا اتفق المجلسين تحت مظلة البعثة”.

وكان رئيس حكومة الوحدة الطنية عبدالحميد الدبيبة قال في كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء من غدامس لا للتمديد، ولن تكون هناك مرحلة انتقالية أخرى ولا حكومات موازية، ولا ميزانيات وهمية، ولم يعد أمامنا سوى طريق وهدف واحد الانتخابات وليس سواها.